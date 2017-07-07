Глава Мытищ опроверг данные о строительстве частных домов у канала им. Москвы

Переговоры "Амкара" и "Зенита" по аренде Рязанцева находятся в стадии завершенияСпорт 7 июля, 13:06
Собянин: Москва должна развиваться в соответствии с передовыми тенденциям урбанистикиОбщество 7 июля, 13:05
Сарсания: ясность с переходом Дриусси в "Зенит" может наступить в начале следующей неделиСпорт 7 июля, 13:02
NYK, MOL и K Line учредили совместное предприятие ONEТранспорт 7 июля, 12:58
Сарсания: "Зенит" примет решение по Хави Гарсии после возвращения со сбораСпорт 7 июля, 12:54
Игровой свитер Зарипова будет поднят под своды арены "Металлурга" по окончании карьерыСпорт 7 июля, 12:28
Российские волейболистки уступили сборной США в стартовом матче Гран-приСпорт 7 июля, 12:23
Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве 19-20 августаМосква 7 июля, 12:23
Аварии на рудниках Норильска, приведшие к гибели людей. ДосьеБиографии и справки 7 июля, 12:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Собственник земель на берегу канала им. Москвы в деревне Ветенево не ведет сейчас никаких строительных работ, нарушений не выявлено, заявил глава Мытищинского городского округа Подмосковья Виктор Азаров в эфире канала "Подмосковье 360".
Ранее жители этого поселения выразили беспокойство по поводу застройки земли в водоохранной зоне частными особняками в телесюжете "России 1".
"Мы сегодня посмотрели, никакого строительства в стометровой зоне не ведется. Коттедж, построенный на пристани, появился несколько раньше, и никакого нарушения, думаю, нет", - сказал Азаров. Он добавил, что собственник имеет право оградить свою территорию забором. На появившееся высокое ограждение вокруг участка на берегу канала им. Москвы, которое перегородило подход к воде, также жаловались жители.
Азаров подчеркнул, что администрация не позволит собственникам этих земель построить дома в 100-метровой водоохранной зоне. "Если частные собственники обратятся в адрес администрации по выдаче разрешительной документации, естественно, все ограничения будут выдержаны, в том числе и жесткая 100-метровая зона по ограничению капитальной застройки", - сказал он.
Администрация будет инициировать изъятие этих земель в госсобственность, если собственник начнет на них строить что-то без разрешительной документации, отметил Азаров. В то же время глава округа сообщил, что сама деревня Витенево не входит в число заповедных территорий и не является особо охраняемой природной зоной. На ее территории нет массовых захоронений, кладбищ, памятников культуры или исторического наследия, резюмировал он.
Ранее, 6 июля ТАСС сообщал, что следственный комитет по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина начал проверку действий чиновников при отчуждении земельных участков в прибрежной зоне у канала им. Москвы в деревне Ветенево, отданных под застройку коттеджами. По словам Азарова, аналогичную проверку уже провела природоохранная прокуратура.