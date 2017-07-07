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Глава Мытищ опроверг данные о строительстве частных домов у канала им. Москвы

Москва Московская область
7 июля, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Виктор Азаров отметил, что администрация Мытищ не позволит собственникам земель у канала им. Москвы строить дома в 100-метровой водоохранной зоне

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Собственник земель на берегу канала им. Москвы в деревне Ветенево не ведет сейчас никаких строительных работ, нарушений не выявлено, заявил глава Мытищинского городского округа Подмосковья Виктор Азаров в эфире канала "Подмосковье 360".

Ранее жители этого поселения выразили беспокойство по поводу застройки земли в водоохранной зоне частными особняками в телесюжете "России 1".

"Мы сегодня посмотрели, никакого строительства в стометровой зоне не ведется. Коттедж, построенный на пристани, появился несколько раньше, и никакого нарушения, думаю, нет", - сказал Азаров. Он добавил, что собственник имеет право оградить свою территорию забором. На появившееся высокое ограждение вокруг участка на берегу канала им. Москвы, которое перегородило подход к воде, также жаловались жители.

Азаров подчеркнул, что администрация не позволит собственникам этих земель построить дома в 100-метровой водоохранной зоне. "Если частные собственники обратятся в адрес администрации по выдаче разрешительной документации, естественно, все ограничения будут выдержаны, в том числе и жесткая 100-метровая зона по ограничению капитальной застройки", - сказал он.

Администрация будет инициировать изъятие этих земель в госсобственность, если собственник начнет на них строить что-то без разрешительной документации, отметил Азаров. В то же время глава округа сообщил, что сама деревня Витенево не входит в число заповедных территорий и не является особо охраняемой природной зоной. На ее территории нет массовых захоронений, кладбищ, памятников культуры или исторического наследия, резюмировал он.

Ранее, 6 июля ТАСС сообщал, что следственный комитет по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина начал проверку действий чиновников при отчуждении земельных участков в прибрежной зоне у канала им. Москвы в деревне Ветенево, отданных под застройку коттеджами. По словам Азарова, аналогичную проверку уже провела природоохранная прокуратура.

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