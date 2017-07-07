Аварийная плотина озера Сенеж в Подмосковье перешла в областную собственность

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Министерство имущественных отношений Московской области завершило оформление гидротехнических сооружений на озере Сенеж в Солнечногорском районе в собственность региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Ранее в ряде СМИ отмечалось, что из-за отсутствия собственника плотина и система донного спуска пришли в аварийное состояние, что отравляло экологию водоема.
"ГТС (гидротехнические сооружения - прим. ТАСС) озера Сенеж переданы в оперативное управление государственному казенному учреждению "МОСАВС". Первым шагом областных властей стала разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт плотины озера Сенеж", - говорится в сообщении.
Ремонт на плотине не проводился с 1994 года, отмечается в пресс-релизе министерства. Власти начнут капитальное восстановление гидротехнических сооружений в 2018 году. Его стоимость составит около 40 млн рублей, часть средств предоставит федеральный бюджет.
"Это позволит привести плотину в рабочее состояние и максимально снизить риск нештатных ситуаций", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Андрея Аверкиева.