Аварийная плотина озера Сенеж в Подмосковье перешла в областную собственность

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Министерство имущественных отношений Московской области завершило оформление гидротехнических сооружений на озере Сенеж в Солнечногорском районе в собственность региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ранее в ряде СМИ отмечалось, что из-за отсутствия собственника плотина и система донного спуска пришли в аварийное состояние, что отравляло экологию водоема.

"ГТС (гидротехнические сооружения - прим. ТАСС) озера Сенеж переданы в оперативное управление государственному казенному учреждению "МОСАВС". Первым шагом областных властей стала разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт плотины озера Сенеж", - говорится в сообщении.

Ремонт на плотине не проводился с 1994 года, отмечается в пресс-релизе министерства. Власти начнут капитальное восстановление гидротехнических сооружений в 2018 году. Его стоимость составит около 40 млн рублей, часть средств предоставит федеральный бюджет.

"Это позволит привести плотину в рабочее состояние и максимально снизить риск нештатных ситуаций", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Андрея Аверкиева.