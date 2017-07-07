Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аварийная плотина озера Сенеж в Подмосковье перешла в областную собственность

Москва Московская область
7 июля, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Стоимость капитального восстановления гидротехнических сооружений плотины составит порядка 40 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Министерство имущественных отношений Московской области завершило оформление гидротехнических сооружений на озере Сенеж в Солнечногорском районе в собственность региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ранее в ряде СМИ отмечалось, что из-за отсутствия собственника плотина и система донного спуска пришли в аварийное состояние, что отравляло экологию водоема.

"ГТС (гидротехнические сооружения - прим. ТАСС) озера Сенеж переданы в оперативное управление государственному казенному учреждению "МОСАВС". Первым шагом областных властей стала разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт плотины озера Сенеж", - говорится в сообщении.

Ремонт на плотине не проводился с 1994 года, отмечается в пресс-релизе министерства. Власти начнут капитальное восстановление гидротехнических сооружений в 2018 году. Его стоимость составит около 40 млн рублей, часть средств предоставит федеральный бюджет.

"Это позволит привести плотину в рабочее состояние и максимально снизить риск нештатных ситуаций", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Андрея Аверкиева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
2
Рособрнадзор запретил прием в два вуза, еще у двух приостановил лицензию
3
Навальный вышел на свободу после отбытия 25 суток административного ареста
4
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
5
Шипулин и Волков испытали новые биатлонные винтовки от "Калашникова"
6
Упавший на рельсы станции метро "Театральная" в Москве пассажир остался жив
7
Путин прибыл в Гамбург на саммит G20
Темы дня
Реклама