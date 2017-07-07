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Все объекты СУ-155 в Подмосковье будут достроены до конца 2021 года

Москва Московская область
7 июля, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

В настоящее время из 66 объектов, брошенных застройщиком-банкротом на территории региона, 30 введены в эксплуатацию

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Обманутые дольщики из Подмосковья обанкротившегося застройщика СУ-155 получат ключи от квартир до конца 2019 года, кроме того, до конца 2021 года будут построены еще три последних объекта СУ-155, по которым нет обязательств перед гражданами, сообщил журналистам в пятницу министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов.

По словам министра, на сегодняшний день введены в эксплуатацию 30 объектов из 66 брошенных застройщиком-банкротом на территории Московской области. В них получили квартиры почти 7 тысяч человек.

"В этом году планируется достроить за СУ-155 15 объектов, ввод в эксплуатацию еще 15 объектов запланирован на 2018 год, и еще три объекта будут сданы до конца 2019 года", - сказал Пахомов.

Кроме того, до конца 2021 года будут построены еще три объекта СУ-155, по которым нет обязательств перед гражданами - квартиры в этих домах не были проданы, уточнил министр.

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