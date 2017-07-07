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Подмосковье намерено привлечь инвесторов из Швейцарии, Нидерландов и Испании в регион

Москва Московская область
7 июля, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Зампред правительства области подчеркнул, что "никакие внешние факторы" не должны мешать сотрудничеству региона с иностранными инвесторами

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Заместитель председателя правительства Подмосковья Денис Буцаев

Заместитель председателя правительства Подмосковья Денис Буцаев

© Анатолий Медведь/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Инвесторы из Швейцарии и Нидерландов, а также новые компании из Испании могут впервые разместить свои предприятия в Московской области. Об этом сообщил журналистам зампредседателя правительства и министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

"Если говорить про новых инвесторов из Европы, то мы рассчитываем на Швейцарию в сельском хозяйстве, а также Нидерланды. Мы считаем, что Испания недооценена, и в этом отношении свою работу будем акцентировать на этой стране в том числе", - сказал он.

Зампред правительства области также отметил важность планомерной работы с теми иностранными инвесторами, кто уже зашел на подмосковный рынок. "Мы хотим, в том числе работать со странами, которые имеют достаточно длительную историю и с РФ, и с Подмосковьем в частности. Здесь главное, чтобы никакие внешние факторы в этом отношении особо не мешали", - считает Буцаев.

Он также обратил внимание на активность азиатских инвесторов из Китая, Вьетнама и Индии. КНР, в частности, входит в первую пятерку стран - ведущих зарубежных внешнеторговых партнеров Подмосковья, по данным Мининвестиций области, обнародованным 5 июля в ходе встречи с китайской делегацией в Москве. Китай занимает первое место среди импортеров и третье место по объему экспортируемых Московской областью товаров за пределы России.

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