Подмосковная полиция проверяет своих сотрудников в Подольске, якобы подделавших документы

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Полиция назначила служебную проверку в отношении сотрудников УМВД по Подольску, якобы подделавших документы, чтобы отпустить сына чиновника, торговавшего наркотиками.
"По информации, размещенной в СМИ, о неправомерных действиях сотрудников УМВД России по Подольску начальником ГУ МВД России по Московской области назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут тщательно, объективно и всесторонне изучены все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что в октябре прошлого года трое оперативников задержали в Подольске 18-летнего сына работника администрации Новой Москвы и его знакомого за продажу наркотиков. Экспертиза подтвердила, что изъятое у сына чиновника вещество - гашиш. Однако, по информации СМИ, дело решили притормозить: вместо протокола изъятия появился документ о добровольно выданном наркотике, якобы найденном молодым человеком на улице. В результате было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
По данным СМИ, мать задержанного работает в экспертно-криминалистическом центре УМВД по Новой Москве, а отец - в администрации Новой Москвы.