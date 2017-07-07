Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС обеспечило в Якутии безопасность участников заплыва через Лену

Москва Московская область
7 июля, 16:01 UTC+3

Заплыв семи спортсменов приурочен к празднованию Дня реки Лена

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС и спасатели Службы спасения Якутии обеспечили безопасность участников заплыва через реку Лена. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

7 июля в рамках празднования Дня реки Лена состоялся заплыв семи спортсменов по маршруту остров Маяк - Кангаласский мыс. "Для обеспечения безопасного привлекались силы и средства Центра ГИМС МЧС России по Республике Саха (Якутия), спасатели Службы спасения Якутии и специалисты республиканского Министерства охраны природы", - говорится в сообщении.

Перед стартом инспекторы ГИМС провели инструктаж по безопасному поведению на воде с участниками мероприятия. Спасатели с самого начала заплыва находились рядом со спортсменами в готовности оказать любую помощь в случае необходимости. "Все участники заплыва благополучно завершили дистанцию. Происшествий не допущено", - отметили в ГУ МЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
2
Закрытый Московский банковский институт изменит статус и займется допобразованием
3
В центре Луганска прогремел взрыв
4
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге
5
Николай Подгузов назначен главой "Почты России"
6
Навальный вышел на свободу после отбытия 25 суток административного ареста
7
Кехман досрочно вернулся на работу из отпуска по уходу за ребенком
Темы дня
Реклама