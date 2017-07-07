Metro увеличит присутствие в Подмосковье в 1,5 раза к 2020 году

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Компания Metro намерена открыть 3-4 новых мелкооптовых магазина в Подмосковье до 2020 г., увеличив свое присутствие в регионе почти в 1,5 раза. Об этом говорится в сообщении министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

"В перспективе до 2020 года запланировано открытие 3-4 центров мелкооптовой торговли Metro в Московской области. Плановые инвестиции в новые проекты оцениваются в размере €60-80 млн", - приводятся в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг региона Владимира Посаженникова.

В настоящее время на территории Московской области работает восемь торговых центров компании: на 23 километре Ново-Рязанского шоссе, в Железнодорожном, Зеленограде, Серпухове, Котельниках, Лобне, а также в Подольском и Ногинском районах, отмечается в сообщении министерства. По данным Минпотребрынка, на свое развитие в области ритейлер уже потратил €160 млн.

Германская торговая группа Metro Group развивает в России сеть мелкооптовых магазинов Metro Cash & Carry, а также магазинов электроники Media Markt. Metro Cash & Carry присутствует в России с 2000 г., а первый гипермаркет компания открыла в 2001 г.

В ноябре 2012 г. компания продала часть своего бизнеса - гипермаркеты Real в Восточной Европе, большая часть выручки от которых приходилась на российский рынок, французской сети Auchan за €1,1 млрд. Компания развивает в России 89 магазинов Metro Cash & Carry в 47 регионах. Суммарное количество сотрудников, занятых в деятельности компании на территории РФ, составляет порядка 20 тыс. человек.