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В Подмосковье открылся первый в области центр для международных шахматных турниров

Москва Московская область
7 июля, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Выступая на открытии центра, губернатор области заявил, что правительство будет поддерживать популяризацию шахмат в школах области

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Первый в Московской области шахматный клуб, который может принимать турниры мирового масштаба, открылся в городском округе Химки в спорткомплексе "Арена-Химки". В церемонии принял участие губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба главы и правительства Подмосковья в Instagram.

"Это первый в Московской области центр, позволяющий проводить международные соревнования, ежедневные тренировки и мастер-классы. На площади 200 кв. м разместились игровой зал на 20 столов, учебный класс на девять мест, тренерская", - говорится в сообщении. В клубе смогут заниматься до 300 человек, начиная с четырехлетнего возраста.

7 июля #ГубернаторМО Андрей Воробьев осмотрел шахматный клуб, открывшийся в спорткомплексе «Арена-Химки». Это первый в #МО центр, позволяющий проводить международные соревнования, ежедневные тренировки и мастер-классы. На площади 200 кв. м разместились игровой зал на 20 столов, учебный класс на 9 мест, тренерская. В клубе смогут заниматься от 200 до 300 человек, начиная с 4-летнего возраста. «Мы все играли в шахматы и шашки. Я считаю, что это очень полезное дело, и было бы здорово, если бы в каждой подмосковной школе у нас такие практики открывались, - сказал Андрей Воробьев. - Мы сейчас разговаривали с педагогами, все констатируют, что занятия шахматами крайне позитивно сказываются на аналитическом мышлении, на успеваемости. Поэтому дело это хорошее, мы будем его поддерживать». Губернатор также пообщался с юными шахматистами и посетил сеанс одновременной игры чемпиона мира по быстрым шахматам среди мальчиков до 12 лет Володара Мурзина. #спортподмосковья #шахматы #химки

Публикация от Пресс-служба Андрея Воробьева (@press__mo)

Правительство Подмосковья будет поддерживать популяризацию шахмат в школах области, сказал Воробьев. "Я считаю, что это очень полезное дело, и было бы здорово, если бы в каждой подмосковной школе у нас такие практики открывались. Все констатируют, что занятия шахматами крайне позитивно сказываются на аналитическом мышлении, на успеваемости, поэтому дело это хорошее, мы будем его поддерживать", - сказал он.

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