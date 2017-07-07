Складской комплекс "Белый раст" в Подмосковье преобразуют в индустриальный парк

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Корпорация развития Московской области (КРМО) и управляющая компания складского комплекса "Белый раст", расположенного в Дмитровском районе, подготовили концепцию преобразования объекта в индустриальный парк. Об этом говорится в сообщении КРМО.

"Сейчас корпорация и компания "Белый раст" заканчивают сбор пакета документов для получения площадкой официального статуса "индустриального парка". Управляющая компания подготовила проект по развитию инфраструктуры и увеличению мощности для потенциальных новых инвесторов", - говорится в сообщении.

Управляющая компания складского комплекса приняла решение развивать площадку из-за ее инвестиционного потенциала, отметили в КРМО. Сейчас в "Белом расте" уже работают пять резидентов, с ними были заключены договоры по обслуживанию и консалтингу по мерам поддержки.

На данный момент корпорация помогает "Белому расту" разобраться, какие возможности для развития инфраструктуры территории даст компании новый статус.