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МЧС: степень износа дома в Подмосковье, где взорвался газ, превышает норму

Москва Московская область
10 июля, 10:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Степень износа дома соответствует категории технического состояния "Ограниченно работоспособно"

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области оценило в 51% степень износа дома в Сергиево-Посадском районе, где 9 июля произошел взрыв газа, сообщила в понедельник пресс-служба главка.

"Результаты измерения показывают, что здание получило повреждение и степень его износа составляет 51%, что соответствует категории технического состояния "Ограниченно работоспособно", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС по Подмосковью заявили, что жильцы пострадавшего от взрыва вернулись в свои квартиры.

Взрыв газовоздушной смеси произошел 9 июля на третьем этаже пятиэтажного панельного жилого дома в населенном пункте Башенка Сергиево-Посадского района. После взрыва возник небольшой пожар на площади 2 кв. м, который ликвидирован. Из дома эвакуировали 20 человек, для которых подготовили пункт временного размещения. В результате ЧП пострадали 4 человека.

Взрывом выбило стекла и дверные проемы в двух квартирах на третьем и четвертом этажах. Видимых повреждений несущих конструкций МЧС на месте не выявил.

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