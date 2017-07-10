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Губернатор Подмосковья поручил местному правительству ответить на вопросы "Прямой линии"

Москва Московская область
10 июля, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Чаще всего жители Подмосковья обращались к президенту по поводу ЖКХ и социальных вопросов

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональному правительству исчерпывающе ответить на все вопросы жителей Подмосковья, прозвучавшие в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным 15 июня.

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"Более 90 вопросов задали жители Подмосковья на этом мероприятии. Прошу обратить внимание и дать исчерпывающие ответы всем тем, кто обратился на "Прямую линию", - приводит в понедельник слова Воробьева пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Глава региона отметил, что больше всего обращений к главе государства касались проблем ЖКХ и социальных вопросов.

Ранее, 26 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подборки по проблемным темам, поступившие президенту по "Прямой линии", будут переданы в ведомства и регионы. Всего Путину поступило более 2,5 млн обращений.

В частности, 15 июня в ходе "Прямой линии" был поднят вопрос мусорного полигона "Кучино" в Балашихинском районе Подмосковья, который затем, 23 июня, был закрыт с широким общественным резонансом после соответствующего требования президента.

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