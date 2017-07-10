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Глава Подмосковья поручил свести к минимуму число обманутых дольщиков в 2017 году

Москва Московская область
10 июля, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Губернатор Андрей Воробьев также попросил стройблок своевременно и регулярно предоставлять гражданам информацию о ходе строительства

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона максимально возможно снизить количество обманутых дольщиков в Подмосковье в 2017 году. Об этом он сообщил на совещании в понедельник.

"Я прошу стройблок (блок правительства, отвечающий за строительство - прим. ТАСС) своевременно и регулярно информировать жителей (о ходе строительства - прим. ТАСС) и в этом году свести до минимума количество обманутых дольщиков или тех, кто с задержкой, к сожалению, получает жилье", - приводит слова Воробьева пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Министр строительного комплекса Подмосковья Сергей Пахомов сообщил 4 июля, что власти региона намерены возобновить строительство всех официально признанных на сегодня в области 25 проблемных жилых комплексов (ЖК), договора на получение квартир в которых есть у 5 тыс. человек, во второй половине 2017 года и завершить его в течение 2018-2019 годов. По словам министра, на завершение проблемных ЖК потребуется порядка 12 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что подмосковные власти в 2017 году  намерены достроить на территории региона 15 проблемных объектов компании "СУ-155". Заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин 3 июля сообщал, что в них будет предоставлено жилье 4,6 тыс. обманутым дольщикам. Сейчас, по его словам, в регионе достроено 30 объектов "СУ-155". Квартиры получили 6,6 тыс. пострадавших жителей Подмосковья.

При этом активисты, выступавшие на митинге обманутых дольщиков 2 июля в подмосковном Красногорске, утверждали, что численность пострадавших от недобросовестных застройщиков граждан в Подмосковье достигает 52 тыс. человек.

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