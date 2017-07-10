Утилизация мусора стала одной из тем для присуждения научных грантов в Подмосковье

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Власти Московской области внесли в список научных грантов для студентов и аспирантов следующие темы: Технологии по обращению с отходами, Новые материалы и технологии, Охрана окружающей среды и Биотехнологии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"Гранты предоставляются сроком на год для проведения исследований по приоритетным направлениям развития науки в регионе. Выделяется 20 научных грантов на общую сумму 1,85 млн рублей: десяти студентам по 50 тыс. рублей и десяти аспирантам по 135 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова Забраловой.

Научные гранты губернатора Московской области выплачиваются с 2002 года, напомнила она. Заявки отбирает конкурсная комиссия.

Помимо научных грантов правительство Московской области выплачивает другие виды стипендий: академическую и дополнительную социальную для студентов, находящихся в сложной жизненной ситуации, отметили в аппарате зампреда правительства области.

Также за особые успехи в учебе и научной деятельности студентам могут присудить именную стипендию "Подмосковье", отмечается в сообщении.