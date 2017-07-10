В Подмосковье удвоили налог на землю без зарегистрированной на ней ранее недвижимости

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Земельный налог на землю в Московской области, на которой не была зарегистрирована недвижимость в течение первых трех лет после выдачи разрешения на строительство, будет удвоен налоговой службой. Исключение будет сделано для земли с индивидуальным жилищным строительством, сообщила пресс-служба управления Федеральной налоговой службы по региону.

"Повышающий коэффициент будет применен налоговыми органами Московской области при расчете земельного налога по земельным участкам, приобретенным гражданами в целях осуществления на них жилищного строительства, на которых в первые три года не зарегистрированы объекты недвижимости", - говорится в сообщении.

По данным Росреестра, в Подмосковье около 500 таких участков, отметили в управлении. Если по истечении трех лет объект недвижимости также не будет зарегистрирован, то стоимость налога на землю будет умножаться на четыре в течение всего периода, превышающего трехлетний срок, добавили в управлении.

В пресс-службе также сообщили, что налог на земли, где размещены объекты индивидуальной жилой застройки, будет удваиваться только по истечении десяти лет с даты выдачи разрешения на строительство.

Изменения вступили в силу с 1 июля 2017 года, согласно редакции Налогового кодекса РФ от 3 апреля 2017 года.