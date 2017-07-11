Мособлдума предложила давать землю без конкурса компаниям, завершающим долгострои

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Московский областной парламент в рамках рабочей группы намерен в летние месяцы подготовить законопроект о предоставлении новых земельных участков без конкурса строительным компаниям, которые будут достраивать проблемные объекты долевого строительства в Подмосковье. Соответствующие поправки региональный парламент может принять уже в осеннюю сессию. Об этом сообщил ТАСС спикер подмосковного парламента Игорь Брынцалов.

Согласно действующему федеральному законодательству, застройщику необходимо принять участие в конкурсных процедурах, чтобы получить право для дальнейшего освоения земли.

"Одно из основных направлений, которым будет заниматься рабочая группа по вопросам обманутых дольщиков, - законодательно предусмотреть возможность предоставления земли без проведения конкурса тем компаниям, которые будут завершать строительство проблемных объектов. Такие примеры уже есть в других субъектах", - сказал Брынцалов.

Как уточнил ТАСС сотрудник пресс-службы парламента Мособласти, указанные поправки касаются земли, которую строительные компании в будущем намерены застраивать, а не участка, на котором располагается долгострой. Однако будут ли в законопроекте ограничения по территориальности, пока не известно. "Этот вопрос будет решаться в рамках рабочей группы", - добавил представитель Мособлдумы.

Кроме того, парламентарии считают, что в Московской области необходимо создать специальные правовые механизмы, которые бы предупреждали появление обманутых соинвесторов в лице дольщиков, а также проработать правовое регулирование, стимулирующее застройщика исполнить обязательства перед участниками долевого строительства вне зависимости от внешних обстоятельств.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Максима Фомина, на данный момент в региональном правительстве уже создан центр развития территорий в Подмосковье, который поможет в дальнейшем не допустить появления новых обманутых дольщиков.

Позитивная динамика

По данным Министерства строительного комплекса Московской области, в октябре 2012 года в регионе насчитывалось более 18 тысяч обманутых дольщиков по 108 проблемным объектам. Более того, в период с 2013 года по настоящее время в сводный перечень проблемных объектов Московской области было включено еще 27 проблемных объектов с более чем 6 тысячами обманутых дольщиков.

С 2012 года власти Подмосковья смогли решить проблему 18 тыс. 736 обманутых дольщиков по 110 проблемным объектам. Однако подобный существенный скачок не смог вывести Подмосковье из топ-10 регионов-лидеров РФ по количеству долгостроев.

"Как мы выглядим по сравнению с другими субъектами? Я хочу напомнить, что три года назад по России мы были на первом месте по числу недостроев, у нас было 108 проблемных объектов, сейчас регион на 7-м месте. На данный момент в 16 муниципальных образованиях Московской области остается 25 проблемных объектов и 5 тыс. 43 пострадавших дольщика", - сказал министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов, выступая на парламентских слушаниях в Мособлдуме.

Министр отметил, что на первом месте по наличию проблемных объектов среди регионов РФ находится Новосибирская область, замыкает десятку лидеров Омская область, при этом Москва находится на четвертой позиции.

На данный момент в России всего насчитывается 45 тысяч обманутых дольщиков, 769 проблемных объектов в 69 субъектах РФ.

По словам министра строительного комплекса Подмосковья, все 25 оставшихся проблемных объектов классифицируются по трем видам: завершение строительства в соответствии с графиком - "зеленая" зона (9 объектов); схема найдена, идет согласование условий соглашений - "желтая" зона (9 объектов); инвестор найден, идет согласование компенсационных мероприятий - "красная" зона (7 объектов).

Денежный вопрос

Ранее министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов сообщал, что на решение проблемы по 25 долгостроям региона из внебюджетных источников потребуется привлечь около 12 миллиардов рублей.

В свою очередь, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов оценил проблему долгостроев, как признанных проблемными, так и пока не вошедших в реестр, в 35 миллиардов рублей.

Всего с 2012 года власти Подмосковья затратили порядка 52,4 млрд рублей внебюджетных средств на решение проблемы 18 736 обманутых дольщиков по 110 проблемным объектам.

Вопрос по долгостроям "СУ-155" закроют до 2021 года

Власти Московской области намерены до конца 2021 года окончательно закрыть вопрос с оставшимися в наследство долгостроями обанкротившегося застройщика "СУ-155".

"На сегодняшний день введены в эксплуатацию 30 объектов из 66 брошенных застройщиком-банкротом "СУ-155" на территории Московской области. В них получили свои долгожданные квартиры почти 7 тысяч человек, - сказал Пахомов. - В этом году планируется достроить за "СУ-155" 15 объектов, ввод в эксплуатацию еще 15 объектов запланирован на 2018 год и еще три объекта будут сданы до конца 2019 года".

Еще три объекта "СУ-155", по которым нет обязательств перед гражданами - квартиры в этих домах не были проданы, должны быть построены до конца 2021 года.