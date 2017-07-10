В Подмосковье взыскали более 9 млн руб. штрафов за парковку на газонах и детских площадках

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Власти Подмосковья за первое полугодие 2017 года взыскали 9,3 млн рублей с автовладельцев за парковку на газонах, клумбах и детских площадках. Об этом говорится в понедельник в сообщении Госадмтехнадзора по региону.

"Общая сумма штрафов, наложенных с начала года на нарушителей, составила 9,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

"По результатам проверки на детских площадках зафиксировано 55 автомобилей, на газонах и цветниках - 91 автомобиль и на иных территориях с зелеными насаждениями - 5,7 тыс. транспортных средств", - цитируется в пресс-релизе глава Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.

Дефицит парковочных мест в регионе составляет около 100 тыс., согласно сведениям Московской областной думы, которые озвучил 21 июня на выездном совещании ее председатель Игорь Брынцалов. Недостаток места вынуждает многих нарушать закон, говорил он ранее, аргументируя необходимость пока не ужесточать штрафы за парковку на озелененных территориях и на детских площадках.

В настоящее время штраф за стоянку на детской площадке составляет от 5 тыс. рублей, на цветнике или клумбе - 4 тыс. рублей, на газоне - 1 тыс. рублей, напомнили в Госадмтехнадзоре.