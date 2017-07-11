Власти Подмосковья выполнили план по закупке льготных лекарственных препаратов на 90%

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Около 9 млрд рублей выделили в 2017 году в Подмосковье на закупку лекарственных препаратов для федеральных и региональных льготников, проживающих на территории области, годовой план по закупке выполнен на 90%. Как сообщил журналистам министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, при этом власти региона признают существующие проблемы в закупке препаратов для онкопациентов и больных сахарным диабетом.
"В Подмосковье плановые работы по закупке лекарственных препаратов на 2017 год практически выполнены на 90%. Я подчеркиваю, что идеальной ситуации нет. Да, у нас есть запас препаратов по основной линейке, но такие тонкие вопросы, как онкология и сахарный диабет, присутствуют", - сказал Марков. По словам министра, остаток лекарственных препаратов на складе составляет 3,6 млрд рублей, а в аптечных организациях с учетом остатков прошлого года - 4,1 млрд рублей.
"В имеющихся остатках 84,7% составляют препараты для лечения социально-значимых заболеваний: онкология, сахарный диабет, ревматология, психиатрия, бронхиальная астма, орфанные заболевания. Имеющихся остатков лекарственных препаратов достаточно на период от пяти до семи месяцев", - уточнил Марков.
По состоянию на 1 июля на территории Московской области проживает 214670 федеральных и 483382 региональных льготников. За счет федерального и регионального бюджетов общее финансирование данной категорий граждан для оказания амбулаторной помощи в 2017 году составляет 9,3 млрд рублей. Общая заявка на закупку лекарственных препаратов, составленная на основании заявок муниципальных районов, включает 696 позиций. Объявлено 1245 аукционов на сумму 9,2 млрд рублей.
В пресс-службе запреда регионального правительства Ольги Забраловой пояснили, что вопрос закупки лекарственных препаратов для льготных категорий граждан поднимается в рамках отработки обращений, направленных на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным.
10 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональному правительству ответить на все более 90 вопросов жителей Подмосковья, направленных президенту РФ, к 15 июня. Подборки по проблемным темам будут переданы в ведомства и регионы, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Всего Путину поступило более 2,5 тыс. обращений.