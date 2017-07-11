Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Подмосковья выполнили план по закупке льготных лекарственных препаратов на 90%

Москва Московская область
11 июля, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

По словам министра здравоохранения региона, запасов лекарств для онкобольных и пациентов с сахарным диабетом хватит на период от пяти до семи месяцев

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Около 9 млрд рублей выделили в 2017 году в Подмосковье на закупку лекарственных препаратов для федеральных и региональных льготников, проживающих на территории области, годовой план по закупке выполнен на 90%. Как сообщил журналистам министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, при этом власти региона признают существующие проблемы в закупке препаратов для онкопациентов и больных сахарным диабетом.

"В Подмосковье плановые работы по закупке лекарственных препаратов на 2017 год практически выполнены на 90%. Я подчеркиваю, что идеальной ситуации нет. Да, у нас есть запас препаратов по основной линейке, но такие тонкие вопросы, как онкология и сахарный диабет, присутствуют", - сказал Марков. По словам министра, остаток лекарственных препаратов на складе составляет 3,6 млрд рублей, а в аптечных организациях с учетом остатков прошлого года - 4,1 млрд рублей.

"В имеющихся остатках 84,7% составляют препараты для лечения социально-значимых заболеваний: онкология, сахарный диабет, ревматология, психиатрия, бронхиальная астма, орфанные заболевания. Имеющихся остатков лекарственных препаратов достаточно на период от пяти до семи месяцев", - уточнил Марков.

По состоянию на 1 июля на территории Московской области проживает 214670 федеральных и 483382 региональных льготников. За счет федерального и регионального бюджетов общее финансирование данной категорий граждан для оказания амбулаторной помощи в 2017 году составляет 9,3 млрд рублей. Общая заявка на закупку лекарственных препаратов, составленная на основании заявок муниципальных районов, включает 696 позиций. Объявлено 1245 аукционов на сумму 9,2 млрд рублей.

В пресс-службе запреда регионального правительства Ольги Забраловой пояснили, что вопрос закупки лекарственных препаратов для льготных категорий граждан поднимается в рамках отработки обращений, направленных на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным.

10 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональному правительству ответить на все более 90 вопросов жителей Подмосковья, направленных президенту РФ, к 15 июня. Подборки по проблемным темам будут переданы в ведомства и регионы, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Всего Путину поступило более 2,5 тыс. обращений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
Страны
Россия
Персоны
Воробьев, Андрей Юрьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens подал иск против "Технопромэкспорта" из-за поставки газовых турбин в Крым
2
Осужденный за подготовку покушения на Путина просит о помиловании
3
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
4
ФСИН в очередной раз пытается изменить наказание Навальному с условного на реальное
5
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
6
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
7
Мантуров: на ТЭС в Крыму установят российские турбины
Темы дня
Реклама