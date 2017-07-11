Власти Подмосковья намерены открыть еще 30 государственных аптек в 2017 году

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Более 320 государственных аптек будет насчитываться в Московской области к концу 2017 года. На данный момент на территории региона работает 293 государственные аптеки, а до конца 2017 года откроется еще 30 аптек. Как сообщил журналистам министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, в первую очередь открытие запланировано в Раменском районе.

По словам министра, за последние три года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе сформирована государственная сеть аптек, через которые осуществляется выдача лекарственных препаратов льготным категориям граждан.

"Сейчас в Подмосковье 293 государственные аптеки. Планируется еще расширить до 30 аптек, в основном это по расширению доступности наркотических препаратов для жителей Московской области", - сказал Марков, уточнив, что открытие тридцати аптек запланировано до конца 2017 года. Он отметил, что основная доля новых государственных аптек будет сосредоточена в Раменском районе Подмосковья.

В пресс-службе запреда регионального правительства Ольги Забраловой пояснили, что вопрос закупки лекарственных препаратов для льготных категорий граждан поднимается в рамках отработки обращений, направленных на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным.

10 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональному правительству исчерпывающе ответить на все более 90 вопросов жителей Подмосковья, направленных президенту РФ, к 15 июня. Подборки по проблемным темам будут переданы в ведомства и регионы, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Всего Путину поступило более 2,5 тыс. обращений.