Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Импортозамещение лекарств в Подмосковье может вырасти в 2018 году до 75%

Москва Московская область
11 июля, 17:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Министр здравоохранения региона сообщил, что наибольший процент реализации импортозамещения достигнут в производстве инсулина и онкологических препаратов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Власти Подмосковья намерены достигнуть 65% по импортозамещению медицинских препаратов до конца 2017 года. В 2018 году этот показатель может вырасти до 75%, сообщил журналистам министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

"Мы стартовали где-то с 30%, сейчас около 62%. Я думаю, к концу года мы выйдем по импортозамещению медицинских препаратов на 65%. В 2018 году можем выйти на 75%", - сказал Марков.

По его словам, импортозамещение практически полностью реализовано в производстве инсулина, большой процент в онкологии. "По бронхиальной астме, когда откроется завод, наверное, выйдем на 100%. Практически по всем группам за три года мы так активно нарастили отечественное производство", - добавил Марков.

Как сообщалось ранее, годовой план по закупке лекарств в Подмосковье, по данным на начало июля, выполнен на 90%. Причем имеющихся остатков препаратов достаточно на период от пяти до семи месяцев. Стоимость имеющихся в наличии лекарств достигает 4,1 млрд рублей с учетом остатков 2016 года.

Препараты для лечения социально-значимых заболеваний - онкологии, сахарного диабета, ревматологии, психиатрии, бронхиальной астмы, орфанных заболеваний - составляют 84,7% от остатков. Общая заявка на закупку лекарственных препаратов в 2017 году, составленная на основании заявок муниципальных районов, включает 696 позиций. Для этих целей объявлено 1245 аукционов на сумму 9,2 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Процесс импортозамещения в РФ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
2
Siemens подал иск против "Технопромэкспорта" из-за поставки газовых турбин в Крым
3
В Абхазии убит турист из России
4
Стал известен топ-20 вузов первого национального рейтинга РФ
5
Мантуров: на ТЭС в Крыму установят российские турбины
6
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
7
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
Темы дня
Реклама