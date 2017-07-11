Импортозамещение лекарств в Подмосковье может вырасти в 2018 году до 75%

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Власти Подмосковья намерены достигнуть 65% по импортозамещению медицинских препаратов до конца 2017 года. В 2018 году этот показатель может вырасти до 75%, сообщил журналистам министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

"Мы стартовали где-то с 30%, сейчас около 62%. Я думаю, к концу года мы выйдем по импортозамещению медицинских препаратов на 65%. В 2018 году можем выйти на 75%", - сказал Марков.

По его словам, импортозамещение практически полностью реализовано в производстве инсулина, большой процент в онкологии. "По бронхиальной астме, когда откроется завод, наверное, выйдем на 100%. Практически по всем группам за три года мы так активно нарастили отечественное производство", - добавил Марков.

Как сообщалось ранее, годовой план по закупке лекарств в Подмосковье, по данным на начало июля, выполнен на 90%. Причем имеющихся остатков препаратов достаточно на период от пяти до семи месяцев. Стоимость имеющихся в наличии лекарств достигает 4,1 млрд рублей с учетом остатков 2016 года.

Препараты для лечения социально-значимых заболеваний - онкологии, сахарного диабета, ревматологии, психиатрии, бронхиальной астмы, орфанных заболеваний - составляют 84,7% от остатков. Общая заявка на закупку лекарственных препаратов в 2017 году, составленная на основании заявок муниципальных районов, включает 696 позиций. Для этих целей объявлено 1245 аукционов на сумму 9,2 млрд рублей.