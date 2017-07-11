Квоты на искусственное оплодотворение могут быть увеличены на 20% в 2018 г. в Подмосковье

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Власти Московской области могут увеличить на 20% квоты на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в 2018 году.
В Подмосковье наблюдается спрос на данную услугу из-за растущего процента бесплодия среди населения, сообщил ТАСС министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
"В этом году у нас более трех тысяч квот по ЭКО, половину мы уже использовали. Эффективность по процедурам у нас одна из самых высоких. Наша задача - количество этих процедур нарастить. Мы запросили дополнительные деньги, я думаю, что в 2018 году количество этих квот будут увеличено процентов на 20", - сказал Марков.
Министр добавил, что в Подмосковье процент бесплодных пар растет, поэтому метод ЭКО пользуется большой популярностью.
"Бесплодие увеличивается, к сожалению, и мужское, и женское", - добавил Марков.
Как ранее сообщал представитель пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой, в Подмосковье в 2016 году в результате экстракорпорального оплодотворения родилось 1,3 тысячи детей, за пять месяцев 2017 года - 456 детей.
В рамках ОМС жительницам Московской области процедура ЭКО может быть оказана в 23 медицинских организациях, расположенных в Подмосковье, Москве, Санкт-Петербурге, Твери.