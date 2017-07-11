В Подмосковье выявлено шесть случаев поставки молочных фальсификатов в учебные заведения

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора выявили шесть случаев поставки поддельной молочной продукции в детские учебные заведения Московской области с начала 2017 года, следует из опубликованного отчета подмосковного управления ведомства по итогам контроля качества и безопасности молочной продукции.
"За шесть месяцев 2017 года выявлено шесть фактов поставки фальсифицированной молочной продукции в детские образовательные учреждения. Большинство фальсифицированной молочной продукции обнаружено в дошкольных учреждениях", - говорится в сообщении управления.
Больше всего было сфальсифицировано сливочного масло, сыра и сгущённого молока. Из шести выявленных фальсификатов четыре были произведены в России, по одному - в Белоруссии и Новой Зеландии.
Молочную продукцию в основном фальсифицируют, заменяя растительными жирами молочный жир, чтобы снизить себестоимость продукта, пояснил ТАСС исполнительный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.