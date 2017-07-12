В Подмосковье ожидаются гроза с дождем и ветер до 20 м/с

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области распространило экстренное предупреждение о дожде, грозе с градом и усилении ветра до 20 метров в секунду в среду днем, ночью и утром в четверг.
"По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайший час с сохранением днем и вечером 12 июля, ночью и утром 13 июля в Московской области местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - сообщили в ГУ МЧС.
Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов, затруднение движения и увеличение количества ДТП.
Спасатели советуют переждать непогоду в капитальном строении. При сильном ветре стоит убрать хозяйственные вещи с балконов. Водителям следует парковать автомобиль в гараже или вдали от деревьев, а также соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.