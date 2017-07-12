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Подмосковные приставы за полгода выдворили за рубеж более 2 тыс. иностранцев

Москва Московская область
12 июля, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

За этот период судебные приставы также задержали 167 лиц, находящихся в федеральном розыске

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Подмосковные приставы выдворили за рубеж за первое полугодие 2017 года более 2 тысяч иностранцев, находившихся в РФ с нарушениями миграционного законодательства. Об этом ТАСС сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Московской области.

"За первое полугодие 2017 года 2039 граждан иностранных государств, нелегально находящихся на территории нашей страны, были препровождены за пределы Российской Федерации", - сообщили в УФССП. За весь 2016 год подмосковные приставы выдворили чуть более 4 тыс. иностранцев, за 2015 год - 3,7 тыс.

Кроме того, сообщили в УФССП, за шесть месяцев судебные приставы Подмосковья задержали 167 лиц, находящихся в федеральном розыске. Из них три человека разыскивались за совершения тяжких преступлений, 52 человека - за преступления средней тяжести, 97 человек - за преступления небольшой тяжести, отметили в УФССП.

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