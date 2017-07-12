Доходы бюджета Московской области выросли на 10% за счет акцизов и налогов

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Доходы бюджета Московской области выросли на 10% на 1 июля 2017 года против аналогичного периода 2016 года. Об этом говорится на официальном портале правительства и губернатора Подмосковья.
"По данным на 1 июля 2017 года доходы консолидированного бюджета региона составили 255 миллиардов рублей, что на 10% больше прошлогодних показателей. Основными статьями, по которым поступило наибольшее количество доходов, стали акцизы на алкоголь, транспортный налог, налог на прибыль и НДФЛ", - отмечается в сообщении.
По итогам 2017 года регион сможет сэкономить 2,1 млрд рублей за счет реформы муниципального деления области и преобразования части районов в городские округа, ранее сообщал губернатор области Андрей Воробьев.
Депутаты московской областной думы ранее приняли несколько законопроектов в 2017 году, согласно которым в городские округа были преобразованы города Озерский, Мытищи, Кашира, Чехов, Егорьевск, Серебряные Пруды, Красногорск, Руза, Павлов-Посад, Зарайск, Люберцы, Луховицы, Балашиха и Королев, Истра, Наро-Фоминск, Ступино и Коломна.
Всего доходная часть бюджета Подмосковья до 2019 года была увеличена на 20 млрд рублей, что позволило выделить дополнительные средства на развитие дорожно-транспортного комплекса, здравоохранения, образования, ЖКХ и спорта, резюмировали в пресс-службе правительства и губернатора Московской области.