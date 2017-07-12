Новый подрядчик мусорного полигона в Орехово-Зуеве устранит риск повторных пожаров

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Правительство Московской области в рамках электронного аукциона определило нового подрядчика, который будет обеспечивать пожарную безопасность на закрытом полигоне ТКО "Заволенье" в Орехово-Зуевском районе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

Предыдущий подрядчик не выполнял своих обязательств, от чего на полигоне неоднократно возникали пожары, которые угрожали жилым строениям и выбрасывали вредные вещества в воздух, сообщали ранее региональные СМИ.

"Определился победитель электронного аукциона на выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности на закрытом полигоне ТКО "Заволенье" в Орехово-Зуевском районе. Работы будет проводить ООО "Районная мехуборка", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, обеспечить пожарную безопасность полигона потребовало министерство экологии и природопользования Московской области после последней проверки объекта, проведенной в мае. На полигоне был организован пост круглосуточного наблюдения, благодаря чему за три месяца удалось ликвидировать 15 очагов возгорания отходов.

В ходе расследования министерства установлено, что предыдущий подрядчик самоустранился от своих обязанностей, в результате чего на свалке произошло несколько случаев самовозгорания. "За это предприятие было оштрафовано на 130 тыс. рублей. Минэкологии обратилось в администрацию Орехово-Зуевского района с требованием обеспечить безопасность на "Заволенье", - отмечается в сообщении.

Новый подрядчик должен будет устранить риск повторных пожаров, в частности, ему предстоит засыпать свалку песком и другим грунтом.