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Сбежавшие из питомника зубры находятся на востоке Приокско-Террасного заповедника

Москва Московская область
13 июля, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Для поиска животных были задействованы спортивный самолет и дельтапланы

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Двенадцать зубров, сбежавших 12 июля из питомника в Приокско-Террасном заповеднике Подмосковья, находятся на востоке его территории. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора питомника по содержанию и разведению зубров Ирина Землянко.

"Они находятся сейчас на востоке. По следам мы видим, что они кружат. Не могут вернуться, потому что далеко ушли", - сказала она.

12 июля региональные СМИ сообщили, что из-за шквалистого ветра в Серпуховском районе упали деревья и повредили ограждение вольера для зубров. Молодые животные вышли за забор и отправились в лес.

Группа зубров держится вместе, одним стадом, отметила Землянко. Чтобы найти животных, были задействованы спортивный самолет и дельтапланы, но поиски с воздуха затруднены, поскольку территория покрыта лесом. Однако, отметила она, удалось установить, что за границы заповедника зубры не выходили.

Эти 12 зубров дикие, добавила Землянко, потому что они предназначаются для выпуска в естественную среду.

Когда обнаружат животных, лесники окружат зубров и будут постепенно уводить их обратно к питомнику, уточнила замдиректора. "Нам предстоит собраться всем в кольцо и отжимать их к заповеднику. Мы будем рассыпать комбикорм, чтобы они услышали запах", - сказала она.

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