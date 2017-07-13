В Подмосковье полиция выявила подпольный швейный цех с нелегальными мигрантами

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции ликвидировали подпольный швейный цех по пошиву текстиля в Подмосковье. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В деревне Пуршево выявлен цех по пошиву контрафактной текстильной продукции, в котором осуществляли трудовую деятельность с нарушением миграционного законодательства 59 граждан одной из республик Юго-Восточной Азии", - сообщила она.

В отношении нелегальных мигрантов составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ"). "В ходе осмотра помещений полицейскими обнаружено и изъято более 100 швейных оверлочных машин, четыре термопресса и пять резаков для ткани", - добавила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)"). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.