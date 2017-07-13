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За ремонтом подъездов в Подмосковье можно будет следить через интернет

Москва Московская область
13 июля, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

В настоящее время в интернете уже можно посмотреть трансляцию ремонта в 46 подъездах

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© Артем Геодакян/ТАСC

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Власти Подмосковья предложили организовать видеотрансляцию ремонтных работ по губернаторской программе "Мой подъезд" управляющим компаниям, в годовом плане которых стоит не менее 100 подъездов. Видео будет доступно в разделе "Общественный контроль" на сайте меняемподъезды.рф, сообщила в четверг пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Трансляцию рекомендовано организовать управляющим компаниям, в годовом плане которых предусмотрен ремонт не менее 100 подъездов", - говорится в сообщении.

Все активные видеокамеры будут нанесены на интерактивную карту в разделе "Общественный контроль", что упростит поиск изображения из конкретного подъезда, уточнили в пресс-службе. Сейчас на сайте можно посмотреть трансляцию ремонта в 46 подъездах. Также в разделе общественного контроля граждане смогут направить свои замечания и предложения по качеству и результату ремонта.

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