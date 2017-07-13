Ущерб от разлива канализации в Солнечногорском районе Подмосковья оценили в 1 млн рублей

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области оценило в более чем 1 млн рублей ущерб окружающей среде от разлива канализационных стоков в районе деревни Осипово Солнечногорского района Подмосковья. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе министерства.
Очистные сооружения устарели и износились, из-за чего система неоднократно выходила из строя, сообщали ранее муниципальные СМИ. Жители деревень Осипово и Загорье, между которыми они расположены, жаловались, что местность вокруг загрязнена. Причем в 160 метрах от подтопленной территории находится Екатерининский канал, в 600 метрах - озеро Сенеж.
"Солнечногорские коммунальщики нанесли вред окружающей среде более чем на миллион рублей", - говорится в сообщении минэкологии Подмосковья. Сооружения эксплуатирует МУП "Имущественный комплекс жилищно-коммунального хозяйства", согласно данным ведомства.
Анализ почвы около очистных сооружений показал 90-тикратное превышение допустимого уровня хрома и 206-кратное кадмия, отметили в минэкологии.
Территория, на которой действуют очистные сооружения, относится к объектам федерального надзора, поэтому министерство "направило материалы расследования в департамент Росприроднадзора по ЦФО для принятия решения о мерах административного воздействия на нарушителя"