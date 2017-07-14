Фермеры Подмосковья не могут сами защищаться от энергоаварий из-за высоких тарифов

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Подмосковный фермер из Истры Олег Сирота, занимающийся производством сыра, в конце июня 2017 года опубликовал на своей странице в Facebook пост-обращение к министру энергетики РФ Александру Новаку, в котором жаловался на постоянные перебои в энергоснабжении сыроварни.

ТАСС связался с предпринимателем и выяснил, были ли решены его проблемы после обращения в федеральное министерство.

Последняя капля

В обращении фермер информировал министра, что отключения электричества происходят стабильно раз в неделю, почти после каждого дождя: деревья падают на провода, и производство сыра сразу останавливается, что сказывается на прибыли его компании и взаимоотношениях с постоянными клиентами.

"У нас произошло очередное отключение света в конце июня, это была последняя капля. Я написал письмо министру энергетики с описанием ситуации. Тогда мы потеряли 600 литров молока, для нас это очень много - это почти 300 тыс. рублей выручки. На эти деньги мы могли бы вполне купить 3 коров, а вместо этого нам пришлось вылить испорченное молоко", - рассказал Сирота.

По его словам, виновником является диспетчерская служба, которая своевременно не предупредила об отключении. Ранее фермер неоднократно просил профильные службы предупреждать его о выключении электроэнергии.

"У нас постоянные проблемы случаются из-за отключения электричества, это регулярная проблема. Мне довелось поработать на аналогичных производствах и в Германии, и в Швейцарии. Честно - у них там все четко работает", - отметил он.

По словам Сироты, до поста в социальной сети диспетчеры стандартно отвечали ему, что он "не социальный объект", а также советовали купить генератор.

"Нам сказали, что для работы резервной линии необходимо сделать два подключения, но это будет стоить 10 млн рублей. Нам это невыгодно, поэтому сейчас собираю деньги на генератор. Электростанция нужной мощности обойдется в 500 тыс. рублей плюс дополнительная оплата за монтаж, наладку и провода", - поделился возможным путем выхода из ситуации фермер.

Предприниматель рассказал, что все дороги ведут в МОЭСК (Московская объединённая электросетевая компания), которая поставляет большинству подмосковных фермеров электроэнергию.

"Сказали, что они смогут "подогнать" электростанцию в случае большого планового отключения. Еще обещали предупреждать об отключениях. Но я хочу, чтобы решили не только мою проблему, но и всех сельхозпредприятий, сталкивающихся с аналогичными ситуациями", - добавил Сирота.

Каждому по потребностям

Как сообщили ТАСС в МОЭСК, подключение производства со стороны Сироты на основании его же заявки выполнялось по категории надежности, не подразумевающей возможности обеспечения резервного электроснабжения, это относится к обязанности самого абонента, то есть заявителя.

"Сроки плановых и аварийных отключений регламентированы. Они зависят от категории надежности, по которой подключен потребитель. В случае с производством Олега Сироты - это 3 категория надежности, без возможности резервирования как для 2 категории, то есть без дополнительного источника электроснабжения, как, к примеру, в больницах", - отметил представитель компании.

По его словам, в вопросе отключения электроснабжения на Истринской сыроварне сроки отключения и возобновления электроснабжения не превышали нормативные. Кроме того, ранее при других случаях, связанных с электроснабжением производства Сироты, энергетики компании оказывали фермеру исчерпывающие консультации и откликались на его запросы "вплоть до связи по номерам мобильных телефонов на уровне начальника района электрических сетей".

"Все зависит от потребностей самих предпринимателей. Свои пожелания они прописывают в заявках на технологическое присоединение к электросетям. Это процесс полностью регламентирован в соответствии с федеральным законодательством", - добавили в МОЭСК.

Вопрос цены

Фермер из Шаховского района Московской области Валерий Ройгас производит молоко, творог, сметану и сливочное масло. Предприниматель считает фермерство призванием, однако ежемесячная плата в 70 тыс. рублей за электроэнергию с постоянными перебоями осложняет ведение его бизнеса.

"Постоянная нехватка мощностей и перепады напряжения останавливают работу в доильном зале. Иногда меня предупреждают о плановом отключении, а иногда - нет. В один из таких дней из-за очередного сбоя "полетел" мотор - его средняя цена 1200 евро", - пояснил Ройгас.

По его словам, жалобы в МОЭСК частично помогли - мощности увеличили, однако проблему перепада электроэнергии это не решает.

"Пока еще не знаю что делать. Вот, купил дополнительную подстанцию на 60 киловатт. А вообще проблема высоких тарифов - самая болезненная тема подмосковных фермеров", - добавил он.

С ним солидарен владелец крестьянско-фермерского хозяйства из Коломны Сергей Балаев. По его мнению, платить за электроэнергию в два раза больше, чем обычные жители, несправедливо.

"Я уже 12 лет занимаюсь фермерством, за это время не было ни одного месяца без отключения. О плановых отключениях не предупреждают. У меня МОЭСК. Я покупал здание как физическое лицо и думал, что платить буду также. Однако у меня тариф 5,5 рублей - зимой ценник подчас вырастает до 60 тыс. рублей в месяц", - отметил Балаев.

По его словам, неоднократные просьбы о переводе в другую категорию, а также запросы на предупреждения о плановых отключениях заранее пока не доходят до сотрудников МОЭСК.

"Я им (МОЭСК) объяснял, что у меня молочное производство - идет постоянный процесс варки. А вы берете и отключаете, хоть звонком предупредите. Когда ураганы - вопросов нет. Но у нас же постоянные плановые отключения. Неужели так сложно предупредить, хотя бы смс?" - добавил фермер.

По его мнению, платить за такое обслуживание более 40 тыс. рублей в месяц является "слишком дорогим удовольствием". Однако предприниматель не унывает, так как на его другой бизнес - улиточную ферму - проблемы энергоснабжения не влияют.

"Хоть в улитках отдушину нахожу. Хотя бывает, что когда я провожу очередной мастер-класс по приготовлению улиток, то свет может внезапно пропасть, и мы все остаемся в темноте. Решение есть - это покупка дизеля, но многие фермеры не в состоянии его себе купить", - пояснил Ройгас.

Покупка генератора или повышение категории

Представители Министерства энергетики Московской области пояснили, что отключение электроснабжения может быть в двух случаях - это проведение плановых ремонтных работ или аварии.

"В случае проведения плановых работ сетевая компания заранее направляет график проведения работ в местную администрацию и Мосэнергосбыт, которые, в свою очередь, должны оповестить об этом потребителей электроэнергии", - отметили в министерстве.

В подмосковном Министерстве энергетики добавили, что от аварий на энергооборудовании не застрахован никто.

"Здесь есть два варианта. Можно приобрести генератор или можно подать заявку на технологическое присоединение и повышение категории объекта. Во втором случае строится еще одна линия электропередачи, по которой может быть запитан объект в случае отключения основной линии", - отметили сотрудники ведомства.