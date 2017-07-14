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Власти Подмосковья намерены привлечь к переработке отходов компании из Финляндии

Москва Московская область
14 июля, 12:44 UTC+3 КРАСНОГОРСК КРАСНОГОРСК 14, июля. /ТАСС

Министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев считает финские компании "сильными игроками не только локального, но и европейского рынка"

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КРАСНОГОРСК, 14 июля. /ТАСС/. Власти Московской области намерены привлечь компании из Финляндии в пищевую перерабатывающую отрасль, а также перенять технологии по термической обработке отходов. Об этом сообщил журналистам в пятницу зампред облправительства - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

"Мы планируем привлечь ряд новых компаний. Мы считаем, что достаточно высокая возможность привлечения в перерабатывающей отрасли, особенно все, что касается пищевой перерабатывающей отрасли", - сказал Буцаев, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, финские компании являются достаточно сильными игроками не только локального, но и европейского рынка.

Кроме того, Финляндия, по мнению Буцаева, является лидером по термической обработке отходов, что для Подмосковья в настоящий момент достаточно актуальная задача.

"Сегодня министр экологии региона уже обсудил первые шаги по возможному сотрудничеству с конкретными компаниями. Кроме того, ряд финских компаний уже работают в сфере переработки мусора на территории Московской области и относятся к числу одних из наиболее устойчивых и высокотехнологичных партнеров", - отметил Буцаев.

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