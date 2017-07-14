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С начала года спасатели и волонтеры помогли около 60 заблудившимся в лесах Подмосковья

Москва Московская область
14 июля, 13:49 UTC+3

Поисковые мероприятия в лесах региона проводятся каждый день

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ТАСС, 14 июля. Около 60 заблудившихся граждан вывели из лесного массива Московской области с начала 2017 года, сообщает агентство РИАМО со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

"С начала года сотрудники подразделений МЧС, Мособлпожспаса, волонтеры отряда "Лиза Алерт" и других добровольных спасательных формирований вывели из лесов Подмосковья 57 заблудившихся, в том числе 17 детей", - приводятся в материале слова Пестова.

С начала июля поисковые мероприятия в лесах проводятся практически ежедневно, что связано с активной фазой ягодного и грибного сезонов. К примеру, 12 июля около 21:00 на единый номер спасения "112" позвонила жительница Ногинского района, сообщив, что ее 75-летний отец ушел в лес за ягодами и не вернулся. Мобильного телефона у мужчины не было.

"В соответствии с действующим регламентом о происшествии были незамедлительно оповещены полицейские, спасатели и сотрудники администрации сельского поселения. На поиски мужчины выехал поисково-спасательный отряд, который приступил к прочесыванию леса. В течение трех часов мужчина был найден, медицинская помощь ему не потребовалась", - отметил Пестов. 

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