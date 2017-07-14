Ливень размыл единственный мост, ведущий в деревню Деменково в Рузском районе Подмосковья

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Потоки воды, образовавшиеся в результате сильного дождя, размыли в ночь на пятницу мост, который был единственным путем сообщения с деревней Деменково в Рузском городском округе Московской области. Изолированными оказались до 100 жителей населенного пункта, сообщает в пятницу пресс-служба администрации города.

"В деревне Деменково Рузского городского округа обильными потоками воды после ливня размыло мост, который является единственным въездом в деревню. В результате происшествия никто не пострадал, однако отрезанными от внешнего мира осталось несколько десятков домовладений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в деревне могут находиться до 100 человек. "Создан штаб по устранению чрезвычайной ситуации. Сейчас на место выехали дорожные службы, приступаем к восстановлению моста. Ситуацию держу на личном контроле", - цитирует пресс-служба главу Рузского городского округа Максима Тарханова.

Раннее в пятницу сообщалось, что из-за обильного дождя минувшей ночью оказались затопленными два садовых товарищества в Рузском городском округе - "Береза" и "Тонус". Спасателям не пришлось эвакуировать людей - утром вода постепенно стала спадать.

В четверг, 13 июля, Росгидромет прогнозировал дождь и местами грозу в Московском регионе. Метеорологи ожидали порывы ветра скоростью до 12-17 м/с. Уровень воды в реках Московского региона из-за ливней в начале июля поднялся до 2 метров, согласно данным управления МЧС по Подмосковью, а затем после 5 июля, несмотря на дождь, стал опускаться. В МЧС сообщали, что в ближайшие сутки на большинстве рек Москвы и Московской области продолжится снижение уровня воды, однако на малых реках возможен рост уровня в связи с дождем.

В понедельник, 3 июля, после сильного ливня потоки воды в Рузском городском округе разрушили мост к деревне Румянцево, который был единственным путем к поселению, и затопили 43 дома в садовом товариществе "Энергия". Тогда эвакуация также не потребовалась.