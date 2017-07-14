Подмосковное правительство будет согласовывать создание "зеленого щита" вокруг Москвы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Московская областная дума дала правительству Подмосковья полномочия согласовывать создание лесопаркового зеленого пояса ("зеленый щит") вокруг Москвы. Соответствующие поправки в закон региона "О правительстве Московской области" парламентарии приняли на заседании, говорится в сообщении пресс-службы областной думы в пятницу.

Закон о "зеленом щите" вступил в силу с 1 января 2017 года и предполагает ограничения на вырубку деревьев вокруг городов. Решение о создании "зеленого щита" вокруг городов федерального значения должно было принимать правительство РФ при обязательном участии региональной общественной палаты.

"Региональное правительство наделяется полномочиями по согласованию решения правительства РФ о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Москвы", - говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы. Право инициативы было предоставлено подмосковным надзорно-контрольным органам, органам госвласти и местного самоуправления.

Федеральный закон "Об охране окружающей среды" предусматривает, что "зеленый щит" может быть создан на территориях, на которых располагаются леса и территории зеленого фонда, прилегающие к ним. При этом прописан ряд земельных участков, которые не могут быть включены в лесопарковый пояс, например, загрязненные территории, участки с объектами капитального строительства или зарезервированные для государственных нужд земли.

Штраф за вырубку деревьев в таком поясе составит 5 тыс. рублей для граждан, от 20 до 40 тыс. рублей - для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и от 250 до 500 тыс. рублей для юридических лиц.