Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подмосковное правительство будет согласовывать создание "зеленого щита" вокруг Москвы

Москва Московская область
14 июля, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Проект "зеленого щита" подразумевает ограничения на вырубку деревьев вокруг городов федерального значения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Московская областная дума дала правительству Подмосковья полномочия согласовывать создание лесопаркового зеленого пояса ("зеленый щит") вокруг Москвы. Соответствующие поправки в закон региона "О правительстве Московской области" парламентарии приняли на заседании, говорится в сообщении пресс-службы областной думы в пятницу.

Закон о "зеленом щите" вступил в силу с 1 января 2017 года и предполагает ограничения на вырубку деревьев вокруг городов. Решение о создании "зеленого щита" вокруг городов федерального значения должно было принимать правительство РФ при обязательном участии региональной общественной палаты.

"Региональное правительство наделяется полномочиями по согласованию решения правительства РФ о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Москвы", - говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы. Право инициативы было предоставлено подмосковным надзорно-контрольным органам, органам госвласти и местного самоуправления.

Федеральный закон "Об охране окружающей среды" предусматривает, что "зеленый щит" может быть создан на территориях, на которых располагаются леса и территории зеленого фонда, прилегающие к ним. При этом прописан ряд земельных участков, которые не могут быть включены в лесопарковый пояс, например, загрязненные территории, участки с объектами капитального строительства или зарезервированные для государственных нужд земли.

Штраф за вырубку деревьев в таком поясе составит 5 тыс. рублей для граждан, от 20 до 40 тыс. рублей - для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и от 250 до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Выжившая в убийстве девяти человек под Тверью просит СК проверить действия полиции
2
Посол РФ: Россия создала миротворческий формат, доказавший эффективность в Южной Осетии
3
Блогер Соколовский внесен в перечень террористов и экстремистов
4
Захарова сообщила об активной работе посольства по ситуации с задержанием россиян в Турции
5
Спорные турбины: для чего нужно оборудование, поставленное в Крым
6
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
7
Белый дом: США могут вернуть дипсобственность РФ, если увидят "честные намерения" по Сирии
Темы дня
Реклама