Власти Подмосковья сняли карантин по птичьему гриппу в Сергиево-Посадском районе

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство Московской области сняло карантин по птичьему гриппу в Сергиево-Посадском муниципальном районе, введенный в конце марта этого года, следует из постановления, опубликованного на официальном сайте правительства и губернатора Подмосковья.
"Признать утратившим силу постановление губернатора Московской области 137-ПГ от 30.03.2017 "Об установлении карантина по высокопатогенному гриппу птиц на территории Московской области", - говорится в постановлении.
Массовое заболевание было зафиксировано на птицефабрике "Смена" 3 марта 2017 года. Все заболевшее поголовье было уничтожено. Позднее, 6 марта, вспышка птичьего гриппа произошла в птицехозяйстве "Орловское" Щелковского района. Случаи заболевания также регистрировались в Можайском, Пушкинском и Орехово-Зуевском районах.
Всего в результате ЧС в регионе в этом году было уничтожено более 300 тыс. птиц. По данным министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, объем потерь двух птицефабрик Сергиево-Посадского и Щелковского районов Подмосковья составил не менее 500 млн рублей.
Птичий грипп - вирусная инфекция птиц с высокой степенью заразности, которая может протекать среди них как бессимптомно, так и вызывать гибель. Переносчиками инфекции являются в своем большинстве дикие птицы (водоплавающие - гуси, утки), которые имеют свойство мигрировать и тем самым переносить вирусы на большие расстояния. Домашние виды птиц, подверженные заражению вирусом птичьего гриппа, - это куры и индюки.