В Подмосковном главке МЧС создан оперативный штаб из-за грозы и шквалистого ветра

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области создало оперативный штаб в связи с грозой и шквалистым ветром в регионе.

"В результате прохождения грозового фронта на территории Московской области наблюдаются сильные дожди, туман, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 17 м/с. В связи с погодными условиями создан и работает межведомственный оперативный штаб, который работает в круглосуточном режиме, готов решать любые задачи в случае происшествий из-за погодных условий", - сообщили в подмосковном главке МЧС.

В связи с непогодой организована совместная работа спасателей, сотрудников полиции и скорой помощи, дорожных служб.

Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Спасатели советуют в целях безопасности закрыть окна в помещениях. Из-за сильного дождя возможны подтопления пониженных участков, населенных пунктов, нарушение работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, предупреждают в ГУ МЧС.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, а в условиях плохой видимости - переждать на обочине сильный ливень. Парковать автомобили следует в гараже или вдали от деревьев.