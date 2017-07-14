Ущерб обманутых дольщиков в Одинцовском районе Подмосковья превысил 2,5 млрд руб.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ущерб обманутых дольщиков за 2017 год только в Одинцовском районе Подмосковья уже составил более 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил на коллегии ГУ МВД по Московской области руководитель главка Виктор Пауков.

"Особую актуальность для Московской области в последние годы приобрели вопросы борьбы с преступлениями в сфере долевого строительства жилья. Недавно было возбуждено уголовное дело в отношении директора организации, осуществлявшего строительство в Одинцовском районе и не выполнившего обязательства перед дольщиками. Пострадавшими являются 750 человек, предварительный ущерб составляет более 2,5 млрд рублей", - сказал он.

Заседание расширенной коллегии ГУ МВД России по Московской области, которое прошло под председательством начальника главка Виктор Паукова, было посвящено итогам оперативно-служебной деятельности за первое полугодие этого года. В заседании принял участие заместитель министра внутренних дел Аркадий Гостев.