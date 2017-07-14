Подмосковные полицейские изъяли почти 370 кг наркотиков с начала года

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Подмосковные полицейские пресекли 19 каналов поставки наркотиков в Московский регион за полгода, изъято почти 370 кг наркотических средств, сообщил начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков.
"Сотрудниками областного главка за шесть месяцев текущего года выявлено восемь подпольных лабораторий, специализирующихся на изготовлении психотропных веществ", - сказал Пауков на коллегии подмосковного главка МВД.
Из незаконного оборота изъято почти 370 кг наркотических и сильнодействующих веществ, отметил он.
Он также сообщил, что сотрудники областного главка выявили восемь подпольных лабораторий, специализирующихся на изготовлении психотропных веществ. "Задержаны девять человек, причастных к их деятельности", - сказал Пауков.