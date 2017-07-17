В Подмосковье задержаны четверо подозреваемых в вымогательстве 3 млн рублей у коммерсанта

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Люберецком районе Подмосковья четверых подозреваемых в вымогательстве у предпринимателя более 3 млн рублей. Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, один из них ранее был судим.

"В полицию обратился 39-летний предприниматель с заявлением о том, что на парковке у одного из домов по улице Угрешской злоумышленники, угрожая оружием, гранатой и натравливая бойцовскую собаку, под надуманным предлогом требуют от него передачи им денежных средств в размере более 3 млн рублей", - сообщила она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ - "Вымогательство", наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Все подозреваемые арестованы.