Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье задержаны четверо подозреваемых в вымогательстве 3 млн рублей у коммерсанта

Москва Московская область
17 июля, 10:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Люберецком районе Подмосковья четверых подозреваемых в вымогательстве у предпринимателя более 3 млн рублей. Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, один из них ранее был судим.

"В полицию обратился 39-летний предприниматель с заявлением о том, что на парковке у одного из домов по улице Угрешской злоумышленники, угрожая оружием, гранатой и натравливая бойцовскую собаку, под надуманным предлогом требуют от него передачи им денежных средств в размере более 3 млн рублей", - сообщила она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ - "Вымогательство", наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Все подозреваемые арестованы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
2
Правительство утвердило изменения в правила дорожного движения
3
АФК "Система" заявила о техническом дефолте
4
Для летчиков истребителя пятого поколения Т-50 создали "дырявый" костюм
5
Поклонская с иконой Николая II прошла крестным ходом во главе колонны в Екатеринбурге
6
Путин присвоил звание Героя России летчику Рыбникову, погибшему при испытании МиГ-29
7
Евродепутат направила Могерини запрос в связи с отказом выдавать шенгенские визы крымчанам
Темы дня
Реклама