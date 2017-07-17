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Завершающий этап поимки сбежавших в Подмосковье зубров начнется в понедельник

Москва Московская область
17 июля, 10:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Для привлечения животных обратно в питомник Приокско-Террасного заповедника специалисты будут рассыпать комбикорм

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Зоологи планируют в понедельник днем начать последний этап операции по поимке сбежавших из Приокско-Террасного заповедника 12 зубров, рассказала ТАСС в понедельник заместитель директора по разведению и содержанию зубров заповедника Ирина Землянко.

В пятницу специалисты остановили мероприятие, чтобы дать животным отдохнуть и успокоиться после сильного стресса и долгого пути назад.

"Как только мы определим след (зубров), начнем этап третий по привлечению", сказала собеседница агентства, отметив, что специалисты планируют приступить к работе сегодня в районе полудня.

Специалисты будут рассыпать комбикорм, чтобы привлечь зубров обратно в питомник, пояснила Землянко.

Животные сбежали 12 июля из питомника в Приокско-Террасном заповеднике Московской области через поврежденное упавшими деревьями ограждение вольера. Все животные 2014 года рождения. В будущем их планируют выпустить в дикую природу.

Операция по возвращению зубров в заповедник началась 14 июля после их обнаружения. Поиски животных продолжались почти двое суток, для этого в воздух поднимались дельтапланы и спортивный самолет.

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