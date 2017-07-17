В Подмосковье в 10% случаев торгуют алкоголем с нарушениями

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Общественный контроль выявил в 10% случаев нарушения правил торговли алкоголем в магазинах, ларьках и точках общественного питания в Московской области по итогам первого полугодия 2017 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг региона.

Мониторинг "Алкоконтроль" в Подмосковье проводится с 1 марта 2016 года по инициативе Минпотребрынка Московской области. Мероприятия "Алкоконтроля" реализует Центр профилактики правонарушений общероссийской общественной организации "Офицеры России" ежедневно в не менее чем трех муниципалитетах области. По итогам первого полугодия общественники проверили почти 12 тыс. точек в Подмосковье, где продается алкогольная продукция.

"Более чем 10% проверок дали результат - нарушения выявлены у 1 тыс. 398 объектов торговли и общественного питания", - говорится в сообщении.

Чаще всего предприниматели продавали алкоголь без лицензии или в неположенное время: с 23:00 до 08:00, отметили в ведомстве. "Вижу позитив в том, что за шесть месяцев с начала года в рамках "Алкоконтроля" выявлено только четыре факта продажи алкоголя детям и несовершеннолетним", - прокомментировал результаты надзора министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.