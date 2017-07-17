В Подмосковье введут в эксплуатацию к сентябрю 4 новых центра охраны материнства и детства

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СЕРГИЕВ ПОСАД, 17 июля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют ввести в эксплуатацию еще четыре областных центра охраны материнства и детства к 1 сентября 2017 года. Медицинские центры будут рассчитаны на комплексное оказание помощи матерям, детям и отцам, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области, первый центр материнства и детства - Наро-Фоминский перинатальный центр - был открыт в этом году 30 июня. Кроме него в регионе завершается строительство еще четырех таких центров - Коломенского, Щелковского перинатальных центров и Раменского и Сергиево-Посадского родильных домов.
"Мы заканчиваем большую работу по сдаче областных центров материнства и детства, всего их пять, остальные мы откроем до 1 сентября", - сказал Воробьев, отметив, что "это медицинские центры для комплексного оказания помощи матерям, детям и отцам".
Московская область приблизилась к европейским и мировым показателям по уровню детской смертности, отметил губернатор региона. Снизить этот показатель удалось благодаря президентской программе, добавил он.
Введение в строй новых учреждений родовспоможения, выполнение мероприятий государственной программы "Здравоохранение Подмосковья" позволили в этом году снизить показатель младенческой смертности (смертность детей в возрасте до 1 года) на 20% по сравнению с 2016 годом (3,8 на 1000 живорожденных), по данным пресс-службы.
Благодаря оснащению отделений и палат реанимации и интенсивной терапии новорожденных (включая палаты в акушерских стационарах первого уровня) смертность среди новорожденных, в том числе недоношенных, в 2017 году снизилась на 28,5% и составила 1 на 1000 живорожденных.
Показатель выживаемости недоношенных новорожденных в перинатальных центрах в 2017 году достигла 86%. Кроме того, в Московской области продолжает сохраняться низкий показатель материнской смертности.