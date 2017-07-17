Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье введут в эксплуатацию к сентябрю 4 новых центра охраны материнства и детства

Москва Московская область
17 июля, 16:51 UTC+3 СЕРГИЕВ ПОСАД ПОСАД 17, июля. /ТАСС

По словам губернатора региона Андрея Воробьева, Московская область приблизилась к европейским и мировым показателям по уровню детской смертности

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕРГИЕВ ПОСАД, 17 июля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют ввести в эксплуатацию еще четыре областных центра охраны материнства и детства к 1 сентября 2017 года. Медицинские центры будут рассчитаны на комплексное оказание помощи матерям, детям и отцам, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области, первый центр материнства и детства - Наро-Фоминский перинатальный центр - был открыт в этом году 30 июня. Кроме него в регионе завершается строительство еще четырех таких центров - Коломенского, Щелковского перинатальных центров и Раменского и Сергиево-Посадского родильных домов.

"Мы заканчиваем большую работу по сдаче областных центров материнства и детства, всего их пять, остальные мы откроем до 1 сентября", - сказал Воробьев, отметив, что "это медицинские центры для комплексного оказания помощи матерям, детям и отцам".

Детская смертность снизилась

Московская область приблизилась к европейским и мировым показателям по уровню детской смертности, отметил губернатор региона. Снизить этот показатель удалось благодаря президентской программе, добавил он.

Введение в строй новых учреждений родовспоможения, выполнение мероприятий государственной программы "Здравоохранение Подмосковья" позволили в этом году снизить показатель младенческой смертности (смертность детей в возрасте до 1 года) на 20% по сравнению с 2016 годом (3,8 на 1000 живорожденных), по данным пресс-службы.

Благодаря оснащению отделений и палат реанимации и интенсивной терапии новорожденных (включая палаты в акушерских стационарах первого уровня) смертность среди новорожденных, в том числе недоношенных, в 2017 году снизилась на 28,5% и составила 1 на 1000 живорожденных.

Показатель выживаемости недоношенных новорожденных в перинатальных центрах в 2017 году достигла 86%. Кроме того, в Московской области продолжает сохраняться низкий показатель материнской смертности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Воробьев, Андрей Юрьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
2
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи отменить роуминг по РФ внутри сети
3
В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани
4
Альфа-банк объявил о выходе из Ассоциации российских банков
5
Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные
6
ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября
7
ЦИК: бюро "Яблока" не имело права выдвигать Ройзмана на губернаторские выборы
Темы дня
Реклама