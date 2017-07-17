Движение по скоростному объезду Сергиева Посада откроется в начале 2019 года

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СЕРГИЕВ ПОСАД, 17 июля /ТАСС/. Власти Московской области намерены запустить движение по скоростной дороге "Западный объезд Сергиева Посада" к началу 2019 года. Трасса позволит вывести транзитный транспорт из города, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник.
"Мы реализуем проект, который закончим в начале 2019 года. Это будет полностью скоростная объездная дорога Сергиева Посада, которая позволит вывести весь транзитный транспорт", - сказал он. Правительство Московской области затратило порядка 7 млрд рублей на строительство этой трассы.
После открытия "Западного объезда Сергиева Посада" часть главной магистрали Сергиева Посада - проспекта Красной Армии, станет пешеходной, отметил глава региона. "Всем хорошо известно, что проспект Красной Армии чрезвычайно загружен, особенно в выходные дни. Как мы и договаривались, часть проспекта Красной Армии мы будем делать пешеходным", - уточнил он.
"Западный объезд города Сергиев Посад" пройдет от трассы М-8 "Холмогоры" - Сергиев Посад (Московского шоссе) по направлению к селу Благовещенье. От села Благовещенье магистраль будет следовать вдоль границы Сергиева Посада на север и далее в направлении на восток и юг, образуя "Большое кольцо". Общая протяженность дороги составит более 11 километров. Она будет четырехполосная, расчетная скорость движения по ней составит 80 км/ч, согласно данным пресс-службы губернатора и правительства Московской области.