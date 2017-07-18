План по ремонту подъездов домов в Подмосковье планируется выполнить к 1 декабря

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МОСКВА, 18 июля /ТАСС/. Власти Московской области к 1 августа намерены выполнить план по ремонту подъездов домов на 50%, полностью завершить ремонт всех 32 тысяч подъездов планируется к 1 декабря. Об этом сообщил на заседании правительства региона во вторник министр жилищно- коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин.
"У нас имеется небольшое отставание от графика (по ремонту подъездов - прим. ТАСС). У нас есть все возможности нагнать отставание и на 1 августа выйти с цифрой порядка 16 тысяч, то есть 50% от плана. План выполним к 1 декабря текущего года", - сказал Хромушин.
По словам министра, в текущем году планируется отремонтировать 32 тысячи подъездов подмосковных домов. На это из бюджета региона выделено более 2 миллиардов рублей и 0,75 миллиардов рублей - из средств муниципальных образований.
"Программа ремонта подъездов является на сегодняшний момент единственной реализуемой в РФ такого объема. Основной ключ в ней - то, что в ней непосредственно задействовано население", - добавил Хромушин.