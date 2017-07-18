Три озера ледникового периода войдут в новый заповедник в Подмосковье

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Правительство Московской области утвердило положение о создании нового государственного природного заказника, в который войдут три озера, сформировавшиеся в эпоху московского обледенения около 170-125 тыс. лет назад. Об этом сообщает министерство экологии и природопользования Подмосковья.

"Правительство Московской области утвердило разработанное Минэкологии положение о государственном природном заказнике "Озера Великое, Маловское, Линево и прилегающие карьеры и леса", - говорится в сообщении.

Новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) расположена в городском округе Шатура на площади 1842 га, продолжили в министерстве. В заповеднике есть три вида краснокнижных растений и 11 видов редких птиц. Например, большой кроншнеп (семейство бекасовых с длинным, слегка изогнутым клювом) и серый сорокопут (крупная певчая птица), которые внесены в Красные книги России и Московской области. Площадь акватории самого большого из трех озер - Великого - превышает 370 га, отметили в Минэкологии региона.

"Режим особой охраны запрещает здесь охоту, рыбную ловлю и катание по озерам на лодках в период с 15 апреля по 15 августа, а также обустройство туристических стоянок, разведение костров, мелиоративные работы и добычу торфа", - приводятся в сообщении слова министра экологии региона Александра Когана.

Министерство экологии и природопользования Подмосковья намерено в ближайшее время поставить новый заказник на кадастровый учет.