Главы районов Подмосковья, отстающих в благоустройстве дворов, могут остаться без отпуска

КРАСНОГОРСК, 18 июля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рекомендовал отложить отпуск главам муниципалитетов, которые отстают в выполнении программ по благоустройству территорий и подъездов.

"Обращаю внимание всех отстающих муниципалитетов по строгому выполнению и соответствию тех договоренностей, той госпрограммы, которую мы с вами реализуем. Прошу в связи с тем, что вы находитесь в числе отстающих, отложить свои отпуска и сосредоточиться на выполнении своих служебных обязанностей", - сказал Воробьев во вторник в рамках заседания областного правительства.

По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, худшими в выполнении федеральной программы по благоустройству дворов "Формирование городской среды" являются Клинский, Пушкинский и Солнечногорский районы.

В областном МинЖКХ отметили, что по этому проекту из федерального бюджета Подмосковью выделено 1,7 млрд рублей.

Также в Московской области в 2017 году реализуется программа по ремонту подъездов в многоквартирных домах - "Мой подъезд". По ней запланировано привести в порядок 32 тысячи подмосковных подъездов к концу этого года.

По исполнению этого проекта от плана отстают городские округа Звенигород и Краснознаменск, Серпуховский, Солнечногорский, Ногинский, Волоколамский, Орехово-Зуевский районы, следует из данных МинЖКХ Московской области.

Дополнительно к этому в Подмосковье власти должны облагородить 1460 дворов в 2017 году по региональной программе. Аутсайдерами по этим работам, как сообщают в министерстве, стали городские округа Орехово-Зуево, Егорьев, Дубна, Жуковский, Электросталь, Талдомский и Рошаль, по данным МинЖКХ Подмосковья