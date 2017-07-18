В Подмосковье 20 июля впервые пройдет выставка агротехнологий региона

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Первая выставка агротехнологий Московской области пройдет 20 июля в Ступинском районе области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Подмосковья во вторник.

"Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области 20 июля 2017 года проводит первую выставку агротехнологий "Подмосковье - 2017", - рассказали в министерстве.

"Будет представлена работа лучшей отечественной и зарубежной техники для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Также планируется демонстрация сортов зерновых, технических культур, картофеля и овощей, выведенных ведущими селекционными центрами", - прокомментировал событие министр сельского хозяйства Подмосковья Андрей Разин.

Также в рамках мероприятия пройдут семинары и круглые столы по внедрению новых технологий, импортозамещению, налаживанию межрегиональных связей и привлечению новых инвестиций в область, добавил Разин. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе выставки проведет совещание с главами муниципальных образований по текущим вопросам в отраслях АПК Подмосковья. Пройдет межрегиональный конкурс пахарей, выставка подмосковной продукции и мастер-класс шеф- поваров по приготовлению блюд, а также гала-концерт победителей смотра-конкурса сельских домов культуры Московской области.

Дополнительно к этому в рамках "Подмосковье - 2017" организуют выставку сельскохозяйственных поселений, которая продемонстрирует этнографические, исторические и культурные традиции региона. На ней будут представлены предметы старины, произведения мастеров декоративно-прикладного творчества и коллекции национальных костюмов.

Выставка-форум пройдет при поддержке правительства Московской области. Минсельхоз области организовывал ее совместно с администрацией Ступинского муниципального района, Московской областной думой и Московской областной организацией профсоюза АПК РФ, отметили в министерстве. "Выставка будет открыта для свободного посещения", - резюмировал Разин.