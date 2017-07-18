В 10 раз возросло количество участников премии "Наше Подмосковье" за четыре года

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Количество участников ежегодной региональной премии социальных инициатив "Наше Подмосковье" выросло более чем в 10 раз с момента ее учреждения в 2013 году, сообщила начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева на заседании правительства региона во вторник.

"Если говорить о премии в цифрах, то премия в 2013 году начиналась с 7 тыс. 137 человек, в этом году 74 тыс. 619 человек подали заявки на сайте", - сказала Плещева.

"Приятно, что количество участников премии "Наше Подмосковье" каждый год увеличивается фактически в два раза", - сказал, в свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ежегодная премия губернатора Московской области присуждается за уже реализованные или реализуемые в настоящий момент социально значимые проекты в Подмосковье. Призовой фонд премии составляет 180 млн рублей, призовых мест в различных номинациях более 1800.