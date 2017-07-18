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МинЖКХ Подмосковья предлагает передать деньги на благоустройство готовым к работе городам

Москва Московская область
18 июля, 14:58 UTC+3

Всего на реализацию программы "Формирование комфортной городской среды" в регионе выделено 1,7 млрд рублей

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КРАСНОГОРСК, 18 июля. /ТАСС/. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин предложил забрать часть денег, выделенных из федерального бюджета на благоустройство городской среды в Подмосковье на 2017 год, у отстающих по плану работ муниципалитетов в пользу тех, кто готов к работе. Об этом он заявил журналистам по итогам расширенного заседания регионального правительства во вторник.

Федеральный бюджет выделил Московской области 1,7 млрд рублей на реализацию программы "Формирование комфортной городской среды" в 2017 году.

"У нас не может быть невыполнение этой федеральной программы. В этой связи тем муниципальным образованиям, которые буксуют на сегодняшний момент и не выполняют эту программу, мы предлагаем перераспределить эти средства на те муниципальные образования, которые на сегодняшний момент готовы по сметной документации и смогут сделать эти работы без срывов в 2017 году", - сказал Хромушин.

Перераспределить предстоит порядка 200 млн рублей с учетом доли софинансирования в соответствующих муниципальных образованиях, отметил Хромушин.

Всего около 130 объектов уличной инфраструктуры Подмосковья, в том числе, пешеходные зоны, парки и скверы, вошли в федеральный проект благоустройства городской среды на 2017 год.

Общероссийский объем финансирования федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" превышает 29 млрд рублей.

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