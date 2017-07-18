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Гостиницы Подмосковья могут получить льготы на оплату коммунальных услуг

Москва Московская область
18 июля, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Проект предполагает компенсацию расходов на газ, водоотведение и канализацию

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Заседание Московской областной думы

Заседание Московской областной думы

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Депутаты Мособлдумы в осеннюю сессию могут рассмотреть законопроект, в рамках которого правительство будет компенсировать 10% оплаты жилищно-коммунальных услуг предприятий гостиничного бизнеса. Об этом сообщил журналистам во вторник спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

"Мы будем обсуждать вопрос возможности компенсировать затраты тем, кто будет вкладывать в инфраструктуру. Это гостиничный бизнес, будем компенсировать до 10%", - сказал Брынцалов, комментируя планы региональной думы на предстоящую осеннюю сессию.

Компенсировать предполагается расходы организаций на газ, водоотведение и канализацию, пояснил председатель регионального парламента.

Кроме того, в осеннюю сессию Мособлдума будет рассматривать законопроекты, связанные с регулированием общественного и местного самоуправления, а также продолжится работа по преобразованию муниципальных районов в городские округа.

"Эта работа ведется, она дает свои плюсы. В этом году мы уже шесть муниципальных образований сделали городскими округами. Экономия, по первым подсчетам, - до 2,5 млрд рублей будет к концу этого года в этих муниципальных образованиях. А самое главное - повысилась эффективность управления в разы", - добавил Брынцалов.

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